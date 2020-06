(ID) Kumbulla Inter, il giocatore spera in una soluzione diversa

L'Inter è scatenata nel mercato italiano. Il club nerazzurro sta chiudendo col Brescia il passaggio di Tonali ed è in vantaggio per Kumbulla del Verona. La situazione del difensore centrale è da tenere in considerazione.

Di Marzio ha riportato la notizia della possibile permanenza di Kumbulla ancora un anno a Verona. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto informazioni più approfondite. Il giocatore del Verona sta parlando con il suo entourage. Kumbulla vuole venire all'Inter e giocarsi un posto nella squadra di Conte. E' il momento delle riflessioni. Il difensore ha davanti una grande occasione, quella di arrivare in un grande club ed essere protagonista.

Al momento, è una possibilità quella di restare ancora un anno a Verona. La trattativa prosegue e l'Inter vorrà sicuramente chiudere anche per Kumbulla.