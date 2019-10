(ID) Karamoh torna all'Inter? Le parole dell'agente sono chiarissime

Yann Karamoh sembrerebbe essere finito nell'occhio del ciclone: il giocatore, attualmente al Parma, non starebbe facendo sorridere i ducali a causa di alcuni suoi comportamenti sopra le righe.



Le voci di mercato hanno cominciato a girare parlando di un ipotetico ritorno dell'ex Bordeaux in casa Inter. La redazione di Interdipendenza.net ha contattato telefonicamente Crescenzo Cecere (agente del giocatore). Ecco quanto emerso:



"Possibilità che torni all'Inter? No, il giocatore è stato preso dal Parma", queste le parole del procuratore che smentisce quindi un riapprodo del classe '98 a Milano.