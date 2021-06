(ID) Inzaghi, il tecnico in viaggio verso Milano: il programma della giornata

Inzaghi è in viaggio questa mattina verso Milano. Questa la notizia raccolta in esclusiva dalla nostra redazione. Il tecnico è partito da Roma, e nel dettaglio dalla stazione di Roma Termini, alle 7 in punto.

L'arrivo a Milano è previsto per le 12. Insieme a lui c'è tutto lo staff, composto da il suo vice Farris, i preparatori Fabio Ripert e Alessandro Fonte, i collaboratori tecnici Mario Cecchi, Riccardo Rocchini, il match analyst Ferruccio Cerasaro e il preparatore dei portieri Gianluca Zappalà.

Oggi ci sarà l'incontro con la dirigenza e la proprietà, durante il quale ci sarà anche la firma sul contratto che lo legherà all'Inter per le prossime due stagioni, poi, subito dopo pranzo, visita alla Pinetina. L'annuncio potrebbe anche slittare nel weekend, anche se non si deve escludere che possa arrivare già oggi.