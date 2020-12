(ID) Inter - Xhaka, al momento nessun interesse concreto

L'Inter ha ufficialmente messo sul mercato Christian Eriksen, e se le continue esclusioni non fossero bastate, ci ha pensato anche Giuseppe Marotta a mettere in chiaro il futuro dell'ex Spurs: "Christian sul mercato? Direi proprio di sì, è giusto dargli la possibilità di trovare più spazio altrove. Ovviamente servirà trovare una giusta soluzione”.

Una di queste soluzioni potrebbe essere l'Arsenal, squadra acerrima rivale del Tottenham, ex del danese.Il centrocampista sarebbe di sicuro gradimento per i Gunners, ma al momento la trattativa non è ancora decollata.

Si è parlato infatti di alcuni possibili scambi, con Granit Xhaka per esempio, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di InterDipendenza.net, fonti vicine al calciatore escludono un interesse concreto, al momento, nei confronti del centrocampista svizzero. Il rapporto con Arteta non è certamente dei migliori, e il suo futuro potrebbe dipendere anche da quello del manager spagnolo.

Alcuni quotidiani hanno ipotizzato anche un possibile scambio Eriksen-Ceballos, ma attualmente lo spagnolo è di proprietà del Real Madrid, ed è solamente in prestito all'Arsenal. Una trattativa che non potrà mai decollare.

I Gunners sono interessati al cartellino di Eriksen, ma al momento un possibile scambio con Xhaka non è la via percorribile per la chiusura dell'affare.