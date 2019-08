(ID) Inter stagione 19/20, non verranno vendute le divise da portiere

Lo scorso anno, per la prima volta dopo la stagione 2011/2012, l'ultima di Julio Cesar, è stata commercializzata la divisa del portiere in due colorazioni, gialla, nera e verde, inizialmente personalizzabile solamente con il numero 1 di Samir Handanovic, successivamente con qualsiasi nome. Inizialmente, ad agosto, la casacca fu venduta solamente all'Inter Store di Milano, successivamente i nerazzurri annunciarono ufficialmente la messa in vendita. Qualche mese dopo, vennero commercializzate le maglie autografate da tutti e tre gli estremi difensori della rosa (esaurite in poche ore).

Secondo quanto raccolto dalla redazione di InterDipendenza.net, i nerazzurri non hanno in previsione, al momento di vendere la divisa da portiere per la stagione 19/20.