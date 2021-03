(ID) Inter, la trattativa per Wijnaldum non è chiusa. Juve e Milan su di lui

Negli ultimi giorni si è parlato di una trattativa già conclusa tra Inter e Georginio Wijnaldum a parametro zero. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, però, non c'è ancora nulla di certo.

L'Inter lo seguiva già da parecchio tempo e lo aveva già contattato in passato, ma le pretese furono troppo alte, per questo motivo ha deciso di aspettare la scadenza del contratto. Le parti hanno già parlato, ma nella trattativa i nerazzurri non sono soli: la Juventus fa sul serio per il centrocampista olandese classe '91, ed è al momento una diretta concorrente. Più defilato, ma comunque interessato, c'è il Milan.

Vista la situazione societaria nerazzurra, non ancora definita in maniera ufficiale, si prospettano mesi d'attesa per la trattativa vera e propria. Con ogni probabilità l'affondo dell'Inter avverrà quando ci sarà una stabilità dirigenziale.