(ID) Inter, due incontri in programma oggi: la linea è chiara

L'Inter di Antonio Conte ha conquistato uno scudetto straordinario. Un successo netto, frutto del grande lavoro svolto dal tecnico, dal suo staff, insieme a tutti i giocatori. Un gruppo forte, che ha superato tante difficoltà in questa stagione.

Lo stesso Stellini ieri, ai microfoni di Dazn, ha parlato dell'empatia che si è creata in questi due anni.

Ora c'è da programmare il futuro. Oggi ci sarà l'incontro tra Steven Zhang e il tecnico nerazzurro. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto un aggiornamento. Ci saranno due incontri, il primo tra Zhang e la dirigenza, il secondo con la presenza anche di Conte.

La linea del tecnico è chiara: gli intoccabili non vanno ceduti. La base forte dovrà restare e l'Inter dovrà essere competitiva. Il mercato sarà in gran parte autofinanziato e le risorse si posso trovare.

Sono molti i giocatori dell'Inter in esubero. Da chi è in prestito a chi non fa più parte del progetto. Il lavoro di Ausilio e Marotta sarà difficile, vista la situazione economica del calcio, ma l'Inter ha la possibilità di lavorare sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Conte.