(ID) Inter, contro il Napoli il debutto ufficiale della nuova maglia

L'Inter ha in questi giorni presentato ufficialmente la nuova maglia che verrà utilizzata nel corso della prossima stagione.

Il design ha creato pareri discordanti, essendo comunque molto diverso rispetto a quello classico cui solitamente l'Inter ha fatto ricorso negli anni. La redazione di Interdipendenza.net ha raccolto informazioni relative al debutto ufficiale di questa maglia.

La data dovrebbe essere quella di mercoledi 29 luglio, in occasione del match contro il Napoli. Quella con i partenopei sarà infatti l'ultima partita casalinga per l'Inter in questa stagione.