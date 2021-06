(ID) Inter: Bastoni, tre squadre di Premier proveranno l’assalto

Alessandro Bastoni, classe 1999 e un contratto rinnovato con l’Inter fino al 2024, durante questa stagione ha avuto una crescita esponenziale. Poi c’è stato anche l’esordio all’Europeo con la maglia dell’Italia: “Bale ricorderà a lungo quel ragazzino che non gliene ha fatta prendere una (di testa, su azione). Il futuro è adesso. Chiello, recupera tranquillo” è stata la pagella di Fabio Licari della Gazzetta dello Sport. Un ‘7’ in pagella per Alessandro Bastoni che non ha ‘steccato’ contro Bale, uno che in carriera ha vinto (fra le altre cose) ben quattro Champions League.

Per questi, e tanti altri motivi, l’Inter probabilmente riceverà l’assalto di tre squadre della Premier League per Bastoni. Come detto sono Manchester City, Liverpool e (più in disparte) il Tottenham. Pep Guardiola e Jurgen Klopp, già da diverso tempo, sognano infatti il difensore dell'Inter. Bastoni è ormai completo: fase difensiva, impostazione del gioco da dietro, tecnica e soprattutto sa adattarsi anche da esterno.

Il valore di mercato di Bastoni si aggira intorno ai 60/70 milioni di euro. L'Inter lo ha preso dall'Atalanta nell'estate del 2017 per circa 31 milioni di euro. Non solo. Negli ultimi giorni, dopo il rinnovo del contratto fino al 2024, l’Inter ha definito Bastoni incedibile. Arriverà la classica offerta irrinunciabile da Manchester City e Liverpool? Vedremo…