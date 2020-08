(ID) Incontro Conte-Zhang in corso, il presidente tenta la mediazione

Sono ore più che calde in casa Inter. Oggi infatti è il giorno del fatidico incontro tra Zhang e Conte (che si sta tenendo in questo momento) dopo le esternazioni di quest’ultimo a margine della finale di Europa League di venerdì scorso.

Questa mattina il presidente ha incontrato prima Marotta e poi Ausilio, ma non c’è stata traccia del tecnico leccese. Ma quale saranno i nodi da sciogliere?

Stando a quanto raccolto dalla redazione di interdipendenza il bersaglio principale degli attacchi di Conte sarebbe Marotta.

Il rapporto tra i due si sarebbe incrinato già prima del match contro l’Atalanta (altra occasione in cui l’allenatore nerazzurro ha sparato a zero sulla società).La tensione è arrivata al punto che una convivenza tra i due appare difficilmente praticabile. E qui entra in gioco Zhang, che sta tentando di mediare tra le parti per far tornare il sereno in casa Inter ed evitare che si debba arrivare alla rottura con uno dei due.