(ID) Il titolarissimo del Bayern Monaco verso l'Italia: l'Inter è la prima scelta

L'avevamo anticipato il 16 aprile scorso: l'agente di Jerome Boateng aveva chiesto un incontro all'Inter per capire se ci fosse la possibilità di un arrivo in Italia da parte del suo assistito. Stasera, la nostra redazione ha raccolto una notizia molto importante sul calciatore tedesco.

L'intenzione di Boateng è quella di venire a giocare in Italia. In quale squadra? L'Inter è la prima scelta del calciatore. Oggi ha giocato l'ultimo match con la maglia del Bayern Monaco. Dopo dieci anni in Baviera, il centrale difensivo lascerà il club tedesco. L'idea di una nuova esperienza, anche in serie A. Un'idea che potrebbe concretizzarsi a breve.

Fratello di Prince Boateng, attuale attaccante del Monza, Jerome avrebbe un motivo in più per arrivare in Italia. Ricordiamo, è un giocatore a parametro zero. In questa situazione difficile del calcio internazionale, i calciatori a parametro zero diventano priorità per molti club. L'Inter è forte anche su Georginio Wijnaldum, vi stiamo raccontando il tutto in esclusiva da mesi.