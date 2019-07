(ID) Icardi, Juventus davanti. Da Torino potrebbe arrivare un attaccante

Mauro Icardi non rientra nel progetto di Antonio Conte. L'attaccante nerazzurro potrebbe dire addio all'Inter in questa sessione di mercato. Due le squadre che sarebbero pronte ad accogliere l'ex capitano: Napoli e Juventus.

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile passaggio di Icardi al Napoli. La Juventus segue da vicino la vicenda e, secondo le informazioni raccolte in giornata dalla redazione di interdipendenza.net, i bianconeri sono davanti nella corsa al centravanti.

Scambio con Dybala? Il fantasista argentino verrebbe di corsa a Milano, ma al momento Sarri non cede. Dopo aver disputato una stagione al di sotto delle sue potenzialità, Dybala avrebbe più possibilità di giocare con il nuovo tecnico, ma una nuova esperienza potrebbe rilanciarlo definitivamente.