(ID) Ibrahimovic Inter, il retroscena: sull'attaccante un altro club di serie A

Zlatan Ibrahimovic è pronto a tornare in Italia per vestire nuovamente la maglia dell'Inter. Nella giornata odierna la redazione di interdipendenza.net ha raccolto la notizia dell'accordo trovato tra Marotta e Raiola per l'arrivo dell'attaccante svedese a Milano.

Conclusa l'avventura negli Stati Uniti, Ibrahimovic ritroverà la serie A, campionato che l'ha visto protagonista per molti anni. Sul calciatore non solo l'Inter. Stando a quanto raccolto da interdipendenza.net, anche la Fiorentina ha chiesto informazioni per Ibrahimovic.

Dopo il colpo Ribery, il club viola ha pensato al fuoriclasse svedese, ma l'Inter ha trovato l'accordo con l'entourage del giocatore.