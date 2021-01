(ID) Hakimi Inter, l'agente: "Achraf è tranquillo e felice"

Quella circolata nella mattinata di oggi riguardo la situazione del pagamento del cartellino di Achraf Hakimi dal Real Madrid, per l'Inter è stata una notizia che ha mandato (inevitabilmente) i tifosi in subbuglio.

Alcuni giornali in Italia parlano di un corrispettivo non versato nelle casse madrilene, ma per capirne di più la redazione di Inter Dipendenza ha contattato in esclusiva Alejandro Camano, agente che cura gli interessi dell'esterno marocchino.

"Non ho idea di cosa stia succedendo. Hakimi è tranquillo e felice, l'unica verità che conosco è che ha cinque anni di contratto con l'Inter. Quello che dicono i giornali io non so se sia vero. Disconosco totalmente la situazione della compravendita tra il Real Madrid e l'Inter".

Queste le parole di Camano in esclusiva per i nostri microfoni. Nel frattempo, dalla Spagna la redazione di Marca ha fatto sapere che il Real Madrid, in tutta questa situazione, fa sapere che non esiste alcuna tensione con l'Inter. I due club infatti, hanno concordato reciprocamente che la prima rata del trasferimento verrà versata entro il prossimo 30 marzo. Insomma, Camano non conferma tensioni tra le squadre ma a tranquillizzare i tifosi nerazzurri ci ha pensato il famoso quotidiano spagnolo.