(ID) Griezmann, futuro già scritto: sarebbe clamoroso un cambio

Griezmann-Inter? Possiamo dire di essere davanti a un sogno di mercato. L'attaccante francese, che ha dato il suo addio all'Atletico Madrid per una nuova avventura, nelle ultime ore è stato accostato all'Inter. Voci, tante voci, soprattutto per la presenza della dirigenza nerazzurra a Madrid, in occasione della finale di Champions League.

Il Barcellona è sempre davanti a tutti per l'acquisto di Griezmann. Già un anno fa, il campione del mondo francese, ha rifiutato l'approdo in Catalogna, per restare ancora un anno a Madrid, sponda Atletico. In Spagna, sono molte le voci sul futuro di Griezmann. Dall'accordo con il Barcellona firmato nel mese di marzo, al congelamento del trasferimento.

La redazione di interdipendenza.net ha raccolto aggiornamenti in queste ultime ore. Il futuro di Griezmann sarà al Barcellona, difficile che salti la trattativa. Dal 1° luglio, la clausola dell'attaccante francese scenderà da 200 a 120 milioni di euro. Il Barcellona pagherà quella somma per l'acquisto di Griezmann dall'Atletico Madrid. A meno di un clamoroso ribaltone, Griezmann sarà un giocatore del Barcellona.