(ID) Gravillon Genoa, l'agente chiude: "Non c'è nulla"

Andrew Gravillon, stando alle ultime voci di mercato, sembrerebbe essere finito nel mirino del Genoa. La redazione di InterDipendenza.net ha contattato telefonicamente Crescenzo Cecere, agente del giocatore, per fare chiarezza sul pressing del club rossoblu.



"Al momento nulla", queste le parole del procuratore del classe '98 di proprietà dell'Inter, che smentisce un interesse concreto da parte del club ligure per il difensore centrale attualmente in prestito all'Ascoli.



Il futuro di Gravillon non sembrerebbe ancora deciso, ma stando alle parole rilasciate dal suo rappresentante ai nostri microfoni non ci sarebbe il Genoa sulle tracce del calciatore.