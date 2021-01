(ID) Gomez Siviglia, accordo totale con l'Atalanta. Al giocatore ingaggio top

Il futuro di Gomez sarà al Siviglia. Stamattina vi abbiamo raccontato dell'accordo che l'Inter aveva da tempo col giocatore, ma non quello con l'Atalanta. Negli ultimi giorni il Siviglia si è fatto sotto e ha chiuso con il club italiano.

E' arrivato un aggiornamento pochi minuti fa in redazione. Questa la situazione: una trattativa veloce, all'Atalanta andranno 6 milioni di euro più 2 di bonus. Gomez si prepara a firmare un contratto di due anni e mezzo, oltre 3 milioni di euro, bonus compresi.

Niente Inter per Gomez, unica opzione italiana per il trequartista argentino, che andrà a giocare in Spagna.