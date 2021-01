(ID) Gomez Inter, l'accordo c'è. Il giocatore ha le idee chiare

Il futuro di Gomez verrà deciso a breve. Stiamo entrando nei giorni decisivi per conoscere la nuova squadra in cui andrà a giocare il fantasista argentino. Italia o estero? Di seguito la situazione aggiornata a poco fa.

Come vi abbiamo raccontato in esclusiva il 21 dicembre 2020, l'Inter è stata la prima società a muoversi per Gomez. Ampio vantaggio su tutte le rivali, con l'accordo raggiunto con l'entourage del calciatore.

Stamattina, la nostra redazione ha raccolto in esclusiva un aggiornamento su questa situazione di mercato. Confermiamo l'accordo di Gomez con l'Inter, il calciatore vuole solo i nerazzurri. Al momento, scarta qualsiasi soluzione in altre squadre.

Non c'è ancora l'accordo con l'Atalanta, che non svenderà l'ormai ex capitano. Idee chiare per Gomez: l'Inter è una grande occasione, al trequartista argentino piace il progetto presentato. Ad oggi, la priorità è l'Inter, vedremo se arriverà l'accordo con l'Atalanta.