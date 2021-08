(ID) Futuro Salcedo, in prestito al Genoa? La situazione

Eddie Salcedo lascerà l'Inter per andare a giocare in prestito. Nelle ultime ore è stato accostato al Genoa. Non c'è ancora il passaggio definitivo

Eddie Salcedo verso il prestito. Il giovane attaccante dell'Inter, tornato a Milano dopo la brillante esperienza al Verona con Juric, non resterà in rosa. Nelle ultime ore, il calciatore è stato accostato al Genoa. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto un aggiornamento su questa possibile destinazione. Non è ancora fatto il passaggio di Salcedo al Genoa, ci sono buone possibilità che l'affare vada a buon fine. In casa ligure, c'è da sistemare la situazione attaccanti. Attualmente, nella rosa di Davide Ballardini, ci sono dei calciatori in esubero.