(ID) Futuro Lazaro, l'agente: "Il Trabzonspor non è nei nostri piani"

Il futuro di Valentino Lazaro resta ancora tutto da definire. L'austriaco, attualmente in prestito al Newcastle, con ogni probabilità non verrà riscattato dal club inglese. In Turchia nei giorni scorsi si è vociferato di un possibile interesse del Trabzonspor, ma ai nostri microfoni l'agente di Lazaro, Max Hagmayr, senza mezzi termini ha affermato:

"Il Trabzonspor non è nei nostri piani. Dopo il Coronavirus per Valentino la situazione al Newcastle è cambiata, anche per noi è difficile da capire. Stanno arrivando dei nuovi proprietari. Riguardo il futuro di Valentino è troppo presto parlarne adesso".

L'acquisto di Achraf Hakimi per 40 milioni di euro messo a segno a fine giugno, per Lazaro significa che avere una seconda chance a Milano sarà molto complicato. Nel mercato però mai dire mai...