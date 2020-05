(ID) Futuro Lautaro, non è come si legge: smentita alle voci spagnole

Giorni, settimane, il nome di Lautaro Martinez in orbita Barcellona è costante in Spagna. Non solo inchiostro all'interno dei maggiori quotidiani sportivi, anche prime pagine. E in alcune di queste, la voglia di Lautaro di andare a giocare con Messi, di iniziare una nuova esperienza a Barcellona.

Le voci di mercato non si placano, ma qualcuno dimentica uno dei dettagli principali, se non il più importante, di una trattativa: la volontà del calciatore. Lautaro vuole il Barcellona? In Spagna ne sono convinti.

La redazione di interdipendenza.net ha raccolto news in serata su questa situazione. Una smentita ai media spagnoli: Lautaro non ha mai chiesto la cessione. L'attaccante dell'Inter sta bene a Milano e non ha mai chiesto alla società di andare via. Il pressing del Barcellona esiste, ma il club catalano lavora anche per Neymar. Non arriveranno entrambi e i catalani punterebbero forte Lautaro nel caso in cui salti il ritorno del fuoriclasse brasiliano.

Per una serie di motivi, il Barcellona avrebbe più bisogno di Neymar. Lautaro non sarebbe un acquisto titolare: il posto è di Suarez. Sicuramente non si placheranno le voci e le prime pagine in Spagna per il centravanti nerazzurro, ma una cosa è certa: Lautaro non vuole lasciare l'Inter.