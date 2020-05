(ID) Futuro Lautaro, di mezzo Neymar: c'è stato il contatto

Lautaro Martinez è il sogno del Barcellona. Da tempo i giornali spagnoli dedicano ampio spazio all'attaccante argentino in orbita Barcellona. Quasi quotidianamente ci sono prime pagine con il centravanti dell'Inter accostato al club catalano, addirittura con la scelta di Lautaro di andare a giocare con Messi. Nulla da nascondere se diciamo che il sogno di ogni calciatore argentino è quello di poter giocare con Leo. Insomma, quando si muovono i primi passi in carriera, ognuno ha il proprio idolo e il sogno un giorno di poterci giocare assieme.

Un sogno, ma è anche quello di Lautaro? Il pressing del Barcellona è insistente, il club spagnolo ha individuato nel giocatore nerazzurro il rinforzo e il colpo ad effetto per la prossima stagione. Così le voci di mercato riportano da settimane. Messi ha dichiarato che Lautaro è un "attaccante impressionante e spettacolare", la stima del numero dieci del Barcellona potrebbe essere uno stimolo in più per lui nella scelta del proprio futuro. Nel calcio, la volontà del giocatore quasi sempre è decisiva.

Un colpo di mercato, ma a livello tattico dove giocherebbe Lautaro? Il Barcellona da tempo anni scende in campo con il 4-3-3. Suarez è la punta centrale, Messi a destra e Griezmann a sinistra. Lautaro sull'esterno offensivo? Si potrebbe adattare ma non è la posizione ideale per l'argentino. Titolare al posto di Suarez? Molti dubbi, per il peso e carisma dell'attaccante uruguaiano. Nonostante non sia più giovane, Suarez è ancora uno dei migliori attaccanti al mondo.

Sicuramente Neymar ha le caratteristiche giuste per giocare nell'attacco del Barcellona. Anzi, anni fa ha deliziato il Camp Nou con i suoi numeri e le sue giocate, trascinando i catalani alla conquista della Champions League. Un trio delle meraviglie insieme a Messi e Suarez. E Neymar potrebbe essere il colpo di mercato, il colpo ad effetto per dare ancor più entusiasmo a tutto l'ambiente.

La redazione di interdipendenza.net ha raccolto notizie in serata su questa situazione. Il Barcellona andrà forte su Lautaro nel caso in cui non arrivi a Neymar. Il padre dell'attaccante brasiliano ha già parlato con il club catalano per il ritorno del figlio e il Psg potrebbe aprire una trattativa con il Barcellona per la cessione del fuoriclasse.

A questo punto, Lautaro non sarebbe più un obiettivo del Barcellona. In casa Inter, Marotta e la dirigenza nerazzurra valutano attentamente tutto quello che accade, un filo diretto con l'allenatore Conte. Il mercato è imprevedibile e negli anni si sono visti acquisti e cessioni importanti quando meno uno se lo aspettava. L'Inter non si farà trovare spiazzata, qualsiasi situazione accada. La società è forte e sta lavorando per il futuro con l'obiettivo di costruire una squadra sempre più competitiva che possa tornare a vincere in breve tempo.