(ID) Futuro Kumbulla, le condizioni dell'Inter sono chiare: niente asta

Kumbulla lascerà il Verona al termine della stagione. Sul centrale difensivo c'è l'interesse di Inter, Juventus e Lazio. Da tempo i nerazzurri hanno il sì del giocatore, con l'offerta presentata al Verona, ma ancora la trattativa non è stata chiusa.

In queste ultime ore è la Lazio ad essersi inserita nella corsa a Kumbulla. Oggi pomeriggio ci sarà l'incontro tra la dirigenza biancoceleste e quella del Verona. La Lazio vuole superare l'Inter, pareggiando l'offerta del club nerazzurro. Il Verona, però, chiede circa 30 milioni di euro, se non di più con alcuni bonus.

Quale è la situazione al momento? La redazione di interdipendenza.net ha raccolto notizie in questi ultimi minuti. Marotta non parteciperà all'asta per Kumbulla, se così sarà. Le condizioni dell'Inter sono chiare: se il Verona e il calciatore accetteranno l'offerta dei nerazzurri, Kumbulla arriverà a Milano, altrimenti si punterà ad un altro obiettivo in difesa.