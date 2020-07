(ID) Futuro Kumbulla, l'Inter è la scelta del giocatore: si tratta col Verona

Una stagione da protagonista nel Verona, un futuro in un grande club. Kumbulla sta impressionando per il rendimento in questa prima annata in serie A. Il giovane difensore ha attirato le attenzioni dei grandi club. Inter, Lazio e Juventus hanno il nome di Kumbulla nel proprio taccuino.

Vi abbiamo raccontato il 7 giugno scorso della trattativa tra Inter e Verona per Kumbulla, una situazione che, ancora oggi, non è stata definita. Due giorni dopo, il 9 giugno, vi abbiamo raccontato della scelta di Kumbulla di giocare nell'Inter nella prossima stagione. La Lazio si è inserita con decisione nella corsa al difensore del Verona e vi abbiamo raccontato il 25 giugno come l'Inter non sia intenzionata ad entrare in nessuna asta per Kumbulla.

E' passato poco più di un mese e il difensore del Verona non ha cambiato idea. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto in esclusiva questo aggiornamento. Kumbulla vuole l'Inter. Non sarà un'operazione semplice, c'è la concorrenza della Lazio, mentre la Juventus non ha mai affondato il colpo per il giocatore.