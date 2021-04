(ID) Futuro Icardi, c'è stato l'incontro Wanda-Paratici. Inter interessata

C'è una situazione di mercato che non vede l'Inter direttamente protagonista, ma spettatrice molto interessata. Mauro Icardi è sempre più lontano dal Psg. L'attaccante argentino vuole tornare in Italia. Roma e Juventus seguono il calciatore.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, due giorni fa c'è stato l'incontro tra Wanda Nara e Fabio Paratici per discutere il possibile ritorno in Italia del giocatore. Ci sta provando anche la Roma, ma il centravanti non è interessato.

Perchè l'Inter è interessata? Al momento della cessione al Psg, Giuseppe Marotta ha fatto inserire una clausola nel contratto. In caso di cessione in Italia entro maggio, l'Inter incasserà altri 15 milioni di euro.