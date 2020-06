(ID) Futuro Godin, smentite le voci: nessun dubbio per il calciatore

In casa Inter giorni di grande lavoro sul mercato. Marotta ha praticamente chiuso con il Real Madrid il passaggio di Hakimi in nerazzurro. Il laterale destro, attualmente giocatore del Borussia Dortmund, ha scelto l'Inter. Come vi abbiamo raccontato circa due ore fa, l'operazione dovrebbe chiudersi a 46 milioni di euro bonus compresi. Per il calciatore un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione bonus compresi.

Non solo il mercato in entrata, anche in uscita la dirigenza nerazzurra dovrà effettuare alcune cessioni. Tra i giocatori che potrebbero lasciare l'Inter c'è Godin. I rumors di mercato delle ultime settimane parlano di un possibile addio. La nostra redazione ha raccolto in esclusiva una notizia relativa al futuro del difensore uruguaiano.

Godin sta bene all'Inter e vuole rimanere a Milano. Nessun addio, nessuna cessione, il futuro del difensore sarà ancora in nerazzurro.