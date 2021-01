(ID) Futuro Eriksen, interesse dalla Premier League: Ancelotti ci pensa

Il futuro di Christian Eriksen non è ancora definito. Antonio Conte sta provando il centrocampista danese nel ruolo di regista basso, per avere un vice Brozovic, ma i rumors di mercato continuano ad esserci.

Nelle ultime ore, la nostra redazione ha raccolto un'indiscrezione di mercato. Carlo Ancelotti, tecnico dell'Everton, sta pensando ad Eriksen come rinforzo per la sua squadra. Il centrocampista dell'Inter potrebbe dare ancora più slancio alla squadra inglese, tornata in alto in Premier League.

Al momento, non c'è nessuna trattativa. Vi aggiorneremo se usciranno ulteriori notizie.