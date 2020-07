(ID) Emerson Palmieri Inter, a sinistra è un'idea. Ora non c'è nulla

Grandi lavori in casa Inter per rinforzare la squadra. Dopo l'arrivo di Hakimi, ufficializzato nella giornata di ieri, Marotta e Ausilio sono al lavoro per portare a Milano un giocatore di qualità anche sulla fascia sinistra. Tra i nomi che circolano, c'è Emerson Palmieri.

L'esterno del Chelsea è in uscita e il suo ritorno in Italia è possibile. Inter e Juventus lo seguono. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto un aggiornamento nelle ultime ore.

Vi abbiamo raccontato in esclusiva che Alaba non è stato mai trattato dai nerazzurri. Ora, Emerson Palmieri: al momento è un'idea per la sinistra, niente di più. Non c'è nulla di concreto. Tornare a giocare in Italia potrebbe essere la soluzione migliore per il calciatore, nel giro della nazionale di Mancini, con gli Europei che verranno giocati al termine della prossima stagione.