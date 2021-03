(ID) De Paul verso Liverpool: ingaggio top e una certezza

L'Inter al lavoro per rinforzare la rosa della prossima stagione. Come vi abbiamo raccontato in esclusiva, i nerazzurri lavorano per portare a Milano, a parametro zero, Georgino Wijnaldum. Il centrocampista olandese del Liverpool è libero di firmare con qualsiasi club. Nessun rinnovo arrivato con il club inglese e futuro che parla sempre più italiano.

La concorrenza è interna, con la Juventus interessata al giocatore, più staccato il Milan. L'Inter ha bloccato Wijnaldum da tempo, appena si definirà la situazione societaria, si passerà a mettere nero su bianco. Sappiamo benissimo che, fino alle firme, tutto può accadere nel calciomercato ma il club nerazzurro lavora da tempo sul centrocampista dei Reds.

Klopp ha già individuato il giocatore che sostituirà Wijnaldum: sarà Rodrigo De Paul. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto aggiornamenti su questa situazione di mercato. Il giocatore argentino dell'Udinese sta parlando con il suo entourage. L'offerta del Liverpool è importante: si parla di un quadriennale da 3 milioni e oltre, compresi bonus. Attualmente, De Paul guadagna un milione di euro all'Udinese. Per lui, sarebbe un contratto molto importante.

Inoltre, De Paul avrà una maglia da titolare nel Liverpool. Con Wijnaldum in uscita, titolare inamovibile di Klopp, il centrocampo inglese resta con Thiago Alcantara e il capitano Henderson come cardini dell'undici titolare. De Paul, centrocampista moderno, andrebbe a completare il pacchetto dei tre giocatori in mezzo al campo. Ricordando che in mediana ci sono anche Keita e Fabinho. Seguiranno aggiornamenti.