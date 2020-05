(ID) Cunha Inter, i nerazzurri ci sono. Trattativa non semplice

Matheus Cunha è il nome nuovo per l'Inter del futuro. L'attaccante esterno dell'Hertha Berlino ha attirato le attenzioni di molti club, tra cui l'Inter. Il club nerazzurro sta seguendo il giocatore. Cunha sta disputando un ottimo girone di ritorno in Bundesliga, con 4 reti segnate nelle ultime cinque partite. Nell'ultimo match giocato contro la sua ex squadra, il Lipsia, Cunha ha disputato un secondo tempo eccellente, portando all'espulsione Halstenberg e procurando il rigore del definitivo 2-2.

Ottime qualità tecniche, buon fisico, Cunha gioca da esterno, sia a destra che a sinistra. Come detto, l'Inter segue il giocatore da tempo. In serata, la redazione di interdipendenza.net ha raccolto alcune notizie in esclusiva.

L'Inter è su Cunha, c'è la trattativa ma non sarà semplice concluderla. Sul giovane calciatore c'è l'interesse di altri club, la concorrenza è alta. Giocatore di valore e di prospettiva, il suo ex tecnico Nagelsmann nell'ultima conferenza stampa ha dichiarato che Cunha ha lasciato il Lipsia non perchè non fosse valido, ma per avere più spazio.

Cunha potrebbe essere un innesto importante nell'attacco dell'Inter. Giocatore che crescerà e potrà essere utile nel turnover. Una trattativa non semplice, ma i nerazzurri ci proveranno fino in fondo.