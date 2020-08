(ID) Conte vuole restare all'Inter. Nessun attacco a livello dirigenziale

Le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la sfida vinta contro l'Atalanta hanno fatto molto rumore. Nella giornata di ieri, l'allenatore nerazzurro ha parlato all'ANSA, smentendo la notizia data da Repubblica di contatti tra lui e la Juventus, con addirittura la domanda "Sarri lo cacciano?". Notizia che la nostra redazione ha smentito seccamente due ore prima della dichiarazione del tecnico nerazzurro.

Poco fa la redazione di interdipendenza.net ha raccolto importanti notizie. Conte vuole restare all'Inter. Non ha mai contestato nulla a livello dirigenziale dell'Inter, ha solamente detto quello che avrebbe detto qualsiasi allenatore con il suo carisma, avrebbe voluto una tutela da parte del club. Non c'è stata, ma si cresce insieme, se si vuole crescere insieme. In caso contrario, ci si siede ad un tavolo e si parlerà. Marotta è d'accordo con Conte.