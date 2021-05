(ID) Conte Inter, tutto nelle mani del tecnico nerazzurro: ecco il perché

In casa Inter c'è attesa per conoscere il futuro di Antonio Conte. Come abbiamo raccontato ieri, in esclusiva, di un primo incontro tra il presidente nerazzurro e la dirigenza, nel quale il numero uno del club ha illustrato il progetto futuro, ora abbiamo un aggiornamento importante.

È tutto nelle mani di Conte. Il tecnico nerazzurro è stato informato di tutto. Si aspetta la sua decisione: permanenza o addio.