(ID) Conte Inter, idee chiare: permanenza e richiesta a Marotta

Antonio Conte e l'Inter: uno scudetto da conquistare e un futuro da pianificare. Manca l'ultimo passo verso la conquista del tricolore, titolo che manca dalla stagione 2009/2010, quella dello storico Triplete. Una cavalcata incredibile quella fatta, fino ad ora, dai nerazzurri.

Conte ha tanti meriti in questo lungo percorso, iniziato due anni fa. E col passare del tempo, il tecnico dell'Inter ha conquistato tutti e la stessa Inter ha conquistato Conte.

Vi abbiamo raccontato più di un mese fa che il rinnovo è pronto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Conte è felice di poter continuare il suo percorso con il club nerazzurro, vuole continuare con l'Inter. Serve chiarezza sul futuro della squadra, poterla rendere ancor più competitiva per fare meglio anche in Europa.

Il tecnico chiede l'arrivo di almeno un paio di giocatori capaci di alzare il tasso qualitativo della squadra. Giuseppe Marotta lavorerà per questo. Il calciomercato sarà complicato, non solo per i nerazzurri, ma Conte ha le idee chiare sul suo futuro all'Inter e quello che vuole per portare i nerazzurri sempre più in alto.