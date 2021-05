(ID) Conte-Inter, arrivata la chiara richiesta del tecnico

De Vrij, Bastoni, Barella, Hakimi e Lukaku. Se non parte nessuno di questi, Antonio Conte resterà all’Inter per cercare di vincere il secondo Scudetto. Il tecnico leccese, che probabilmente romperà il silenzio domenica prima della festa contro l’Udinese, ha messo sul tavolo di Suning la richiesta che considera ‘non trattabile’. Alla lista si potrebbero aggiungere anche i nomi di Skriniar e Lautaro: se sul primo non ci sono (quasi) dubbi, sul secondo bisognerà vedere se e mai arriverà la classica offerta ‘irrinunciabile’.

Questo è quanto ci hanno confermato oggi, martedì 18 maggio, le nostre fonti che hanno rapporti diretti con la società nerazzurra.

Chiamato da Giuseppe Marotta due stagioni fa per riportare l'Inter al successo, con un progetto triennale, Conte ha impiegato ‘solo’ due anni per conquistare uno Scudetto che, all’Internazionale, mancava da 11 anni. Un lavoro enorme reso possibile anche dal suo staff. Nonostante una situazione societaria complicata per i problemi economici innescati in tutto il mondo dalla pandemia di Coronavirus e per il blocco del governo cinese.

Proprio Marotta, nelle ultime ore, è stato chiaro sulla situazione societaria: “La situazione non è così disastrosa come si dice”. E prima di Juventus-Inter ha aggiunto su Conte: “Credo e spero che resterà”. Dichiarazioni importanti, parole chiare, un “Credo” che suona come positivo, un “Spero” che è la consapevolezza di avere attualmente il migliore tecnico sulla piazza. E perché resti, Suning ora dovrà soddisfare la sua chiara richiesta: giù le mani soprattutto da De Vrij, Bastoni, Barella, Hakimi e Lukaku. Non solo, i big vogliono la permanenza di mister Conte.

Ci sono segnali, oltre alle indiscrezioni raccolte e confermate, che fanno ben sperare. Negli ultimi mesi l'atteggiamento del tecnico, davanti alle telecamere, è cambiato totalmente. Abbiamo visto un Conte molto più rilassato, spesso col sorriso. Vuol dire tutto o non vuole dire niente, ma sta di fatto che è cambiato.

Come tutti gli allenatori, anche il tecnico leccese ha quei giocatori che sono essenziali, fondamentali per la sua idea di calcio. Non dovranno essere toccati e, ad oggi, il tutto porta a questo.

Altro punto importante.

Nonostante il mercato sarà difficile, l'Inter potrà avere le risorse per fare bene. Servirà dunque continuare a lavorare su un mix di gioventù ed esperienza per aprire il ciclo vincente. C'è tutto per farlo e Suning lo sa bene.