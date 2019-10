(ID) Chiesa Inter: l'entourage aggiorna la situazione

Federico Chiesa, stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe essere finito in orbita Inter. Il wonderkid gigliato sarebbe finito sulla lista di Marotta e Ausilio. Il club di proprietà di Rocco Commisso, però, al momento fa muro e resiste alle sirene della Juventus su tutte. Visto l'enorme potenziale del calciatore, l'intenzione dell'italoamericano, sarebbe infatti quella di rinforzare la rosa e costruire una squadra in grado di competere per obiettivi importanti attorno a lui.



Secondo quanto raccolto dalla redazione di Interdipendenza.net non ci sarebbero però riscontri sull'interesse targato Suning nei confronti della stellina della squadra toscana. L'intenzione della proprietà del club gigliato sarebbe quella di rinnovare il contratto al classe '97.



Contattato in merito alla questione Inter, l'entourage del giocatore, ha smentito ogni voce relativa al possibile interesse dei nerazzurri. Suggestione di mercato o Marotta e Ausilio stanno lavorando a fari spenti?