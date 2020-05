(ID) Cavani Inter, tutto vero. Il Psg deve risolvere un'altra situazione

L'Inter c'è, l'inter segue Edinson Cavani. L'attaccante del Psg, dopo tanti anni passati a Parigi, è pronto ad una nuova esperienza. Sembra ormai concluso il suo periodo francese. Un'ultima stagione dove Cavani non è stato il perno dell'attacco. 'El Matador' vuole essere ancora protagonista.

Diversi club seguono il centravanti uruguaiano, tra cui l'Inter. Il club nerazzurro sta lavorando per rinforzare la rosa nella prossima stagione. Vi abbiamo raccontato di Tonali e Mertens. L'Inter è forte sui due giocatori. Vi abbiamo raccontato di come il futuro di Neymar sia legato a quello di Lautaro. Il Barcellona vuole un colpo di mercato, i due attaccanti sono nella lista. Il club catalano ha già parlato con il padre del fantasista brasiliano, ora la palla passa al Psg che potrebbe cedere la stella carioca.

E' proprio il futuro di Neymar a tenere banco in casa parigina. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto in esclusiva notizie su questa situazione. Oltre al contatto avvenuto tra il Barcellona e il padre del calciatore, il Psg deve prima sistemare la questione Neymar. Su Cavani l'Inter c'è, il giocatore è in scadenza di contratto ed è libero di firmare con qualsiasi club.

Ricordando che Leonardo vuole chiudere con il club nerazzurro il passaggio a titolo definitivo di Icardi. Un grosso giro di affari, non solo economico. Icardi è il sostituto di Cavani al centro dell'attacco del Psg. L'ex attaccante del Napoli non starà a Parigi a scaldare la panchina, giocando con meno continuità.

Che cosa può garantire Cavani all'Inter? Gol. Il centravanti uruguaiano è uno degli attaccanti più prolifici in circolazione. Classe 1987, non più giovanissimo, ma tanta esperienza e qualità ancora da mettere a disposizione. In una stagione sono tante le partite che vengono giocate, tre competizioni con match quasi ogni tre giorni. Avere una rosa profonda e di qualità è fondamentale. Cavani rispecchia il rinforzo ideale. Giocatore che potrebbe arrivare a parametro zero.