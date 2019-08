(ID) C'è un motivo se la Roma non libera Dzeko. Vicenda Icardi praticamente chiusa

Icardi ha scelto, il suo futuro sarà a Roma, salvo che non ci sia una decisa accelerata da parte di Paratici.

La prima scelta resta la Juventus, che però, prima di sferrare l'assalto decisivo ha necessità di vendere gli esuberi del reparto offensivo.

Per questo Icardi, che ha già l'accordo con i giallorossi, ha fatto sapere che darà una risposta definitiva entro lunedì.

Resta da capire quindi se i bianconeri proveranno l'affondo o se lasceranno libero l'attaccante di accasarsi nella capitale.

L'ex numero 9 nerazzurro ha quindi reso note le sue priorità, con il Napoli che non è una destinazione gradita.

Pallotta ha delle riserve sul giocatore, per via del ruolo di Wanda Nara.

La decisione del club sarebbe quella di tenere Dzeko, reputato la prima scelta, anche prima di Icardi. Tuttavia la volontà del bosniaco di raggiungere Conte impone alla società di valutare le alternative.

Questo quanto raccolto dalla redazione di interdipendenza. Ciò che si aggiunge a quanto finora traoelato è quindi che Icardi lascerebbe Milano per la Juventus in primis e per la Roma poi. Il Napoli al momento non è un'opzione. E poi che la Roma non ha alcuna intenzione di cedere Dzeko, reputato insostituibile, e che solo la volontà di quest'ultimo sta portando la società a trattare con Icardi.

Entro lunedi la vicenda dovrebbe trovare la sua conclusione.