(ID) Bastoni Inter, l'ag. Tinti: "Potenzialità per diventare un top player"

Alessandro Bastoni tra i migliori in campo in Napoli-Inter, ancora una volta in questa stagione. Il difensore nerazzurro sta disputando una grande stagione, chiamato spesso in causa da Antonio Conte. Ieri sera, titolare dal primo minuto, Bastoni ha giocato un'ottima partita, l'ennesima in questa prima parte di campionato.

Calma e personalità, precisione e tecnica, , nessuna paura di giocare la sfera. Bastoni sta crescendo molto rapidamente, ha tutte le potenzialità per diventate un top player, come raccontato a interdipendenza.net da Tullio Tinti, agente del calciatore nerazzurro, subito dopo il successo dell'Inter a Napoli.

"Se continuerà a lavorare con questa applicazione e voglia, ha le potenzialità per diventare un top player!". La redazione di interdipendenza.net ringrazia Tinti per la disponibilità.