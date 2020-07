(ID) Barcellona, ritorno di fiamma per Lautaro: pronta l'offerta

Un rallentamento nell'operazione Neymar, primo obiettivo di mercato del Barcellona. Così il club spagnolo è tornato fortemente su Lautaro Martinez. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto in esclusiva pochi minuti fa questa notizia.

Il club spagnolo prepara un'offerta pesantissima, ancora non presentata ufficialmente all'Inter. Si parla di 70 milioni di euro più due calciatori, per una cifra complessiva di circa 120 milioni di euro.

Un'offerta che, se fosse confermata, metterebbe davanti l'Inter ad una grande somma di denaro da poter investire nella prossima sessione di mercato. Si attendono sviluppi, anche sul fronte Neymar.