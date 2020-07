(ID) Alaba Inter, lascerà il Bayern Monaco? Non c'è nessuna trattativa

Il colpo a destra è arrivato, ora si lavora per la sinistra. L'Inter 2020/2021 prende forma. Hakimi sarà il top player sulla fascia destra, strappato alla concorrenza. Bayern Monaco, Psg e Manchester City hanno cercato il calciatore, ma la volontà di Hakimi è stata chiara: solo l'Inter.

Ora la dirigenza nerazzurra lavora per rinforzare la fascia sinistra. Tanti nomi stanno circolando: Alaba, Marcos Alonso, Emerson Palmieri, Gosens. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto in esclusiva nuove notizie su Alaba.

Non c'è nessuna trattativa con il giocatore del Bayern Monaco. Alaba non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club tedesco e il suo futuro potrebbe essere in Inghilterra. Il Manchester City di Guardiola segue con interesse il difensore, capace di giocare sulla fascia sinistra e in mezzo alla difesa. Alaba è un giocatore di spessore internazionale. In questo momento, più difensore centrale che laterale. L'Inter non sta trattando il suo possibile arrivo.