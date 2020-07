(ID) Alaba Inter, c'è la trattativa: il nodo è l'ingaggio

L'Inter vuole piazzare un altro colpo. Dopo l'arrivo di Hakimi dal Real Madrid, Marotta è al lavoro per cercare di portare a Milano anche Alaba. Esterno sinistro e difensore centrale, due ruoli in cui l'Inter ha necessità di trovare qualità e giocatori top. Alaba è questo, grande esperienza, grande piede mancino, grandi qualità.

La redazione di interdipendenza.net ha raccolto in serata importanti aggiornamenti sulla trattativa. L'Inter ha parlato con due intermediari più volte per capire se c'era spazio per entrare in una trattativa, se poteva parlare con l'agente o prima con il Bayern Monaco. L'esito positivo dei colloqui ha portato, successivamente, al contatto con l'agente di Alaba.

Al momento, il nodo è l'ingaggio del giocatore. Alaba chiede un ingaggio da top player, molto alto. L'Inter potrebbe arrivare a 10 milioni bonus compresi. La trattativa c'è, il club nerazzurro vuole un altro grande giocatore.