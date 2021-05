(ID) Agente Lazaro: "Lui sostituto di Hakimi? A breve parlerò con l'Inter"

Mentre il mondo interista è in attesa di conoscere il destino di Achraf Hakimi (ad oggi il maggiore indiziato per essere sacrificato e fare cassa resta lui), spesso ci si dimentica che sotto contratto con l'Inter c'è ancora un altro esterno destro.

Si tratta di Valentino Lazaro, classe 1996 attualmente in prestito al Borussia Moenchengladbach e che con ogni probabilità non verrà riconfermato. Dunque, il ritorno a Milano dell'austriaco sembra solo questione di tempo.

Per capire se Lazaro tornerà in nerazzurro solo di passaggio o se avrà l'opportunità di giocarsi le sue carte, la redazione di Inter Dipendenza ha contattato in esclusiva Max Hagmayr, agente che cura gli interessi del giocatore. Queste le sue parole per noi: "Valentino ha altri 3 anni di contratto con l'Inter. A breve tornerò a Milano per parlare con loro".