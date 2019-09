(ID) Ag. Szoboszlai: “Inter? L’interesse dei grandi club è normale”

Dominik Szoboszlai è sicuramente uno dei centrocampisti più interessanti del panorama calcistico europeo. Il classe 2000 ha destato l’interesse dei più grandi club europei, tra le quali anche l’Inter, viste le sue prestazioni con la nazionale ed il Salisburgo.

La redazione di Interdipendenza.net ha intervistato, in esclusiva, Matyas Esterhazy, agente del centrocampista ungherese.

Szoboszlai era vicino all'arrivo alla Lazio, perché il trasferimento non si è concretizzato?

“Mi dispiace molto deluderti, ma un trasferimento alla Lazio non è mai stato in programma. Nella nostra testa era più che chiaro concentrarsi sulle sfide che Dominik dovrà affrontare con il Salisburgo”.

Abbiamo intervistato Marco Rossi, ct dell’Ungheria, che ci disse che la Serie A potrebbe essere il campionato giusto per lui, lo pensa anche lei? Disse anche che vorrebbe giocare in una delle migliori squadre, perché è molto ambizioso. Può confermare?

“Rispetto moltissimo Marco Rossi ed è un grande rappresentante della Serie A (ride ndr). Naturalmente, la Serie A è molto attraente e lo diventa sempre più ogni anno. Ogni giocatore vorrebbe raggiungere i migliori club d'Europa, ed anche Dominik non fa eccezione, ma ci stiamo concentrando sulle prossime sfide piuttosto che identificare possibili destinazioni future per il mio cliente. È semplicemente troppo presto”.

L'Inter potrebbe essere il posto giusto per lui?

“Attualmente il posto giusto è Salisburgo. Come ho detto prima, è troppo presto per concentrarsi su qualcosa di diverso dal suo attuale club”.

Pensa che Dominik possa trasferirsi nelle prossime finestre di mercato?

“Ogni giocatore può muoversi in qualsiasi finestra di mercato. Il mio compito non è quello di speculare ma di seguire la nostra idea per il futuro, che é quella di migliorare il più possibile. E Dominik lo sta facendo proprio ora”.

Ha mai parlato con l'Inter per Dominik? O con qualche altro club italiano?

“Come ho già detto molte volte, l'interesse dei grandi club è assolutamente normale perché Dominik è una dei maggiori prospetti del calcio europeo al momento”.

Quanto vale Szoboszlai?

“Il suo valore sarà definito dal mercato, mancano pochi giorni alla fase a gironi della Champions League, molto interessante e determinante per il valore di mercato di un calciatore”.

La redazione di Interdipendenza.net ringrazia Matyas Esterhazy per la disponibilità mostrata.