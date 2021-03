(ID)Ag. Bastoni: "È nell'occhio delle più grandi squadre. Ma lui vuole l'Inter"

Una stagione da protagonista quella di Alessandro Bastoni con la maglia dell'Inter, la stessa che ama e vuole continuare a indossare. Non era facile confermarsi dopo una stagione ad alti livelli come la scorsa per un giovane difensore, ma Alessandro è riuscito a bissare e a addirittura a migliorare il rendimento dell'annata passata.

Pochi errori, pochissime sbavature e tanto talento: a oggi fa parte della seconda miglior difesa della Serie A e con Skriniar e De Vrij forma un trittico difficilmente superabile. L'Inter ha investito molto su di lui e Bastoni sta ripagando sul campo la fiducia di Antonio Conte.

Per questo motivo le eccellenti prestazioni sfoggiate dal centrale ex Atalanta hanno destato l'interesse dei più grandi club europei, e nelle ultime ore si è anche parlato di Bayern Monaco. A questo proposito la redazione di InterDipendenza.net ha contatto in esclusiva Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni.

"Oggi è nell'occhio di tutte le grandi squadre europee importanti, perchè è giovane, è bravo ed è un difensore centrale mancino; non ne esitsono al momento. Sta per vincere il campionato di Serie A, gioca in Nazionale ha 21 anni ed è normale che ci sia interesse delle squadre più importanti. Lui è interista, ha la maglia sulla pelle ed è concentratissimo sul far bene nell'Inter. La sua grande ambizione è quella di poter diventare una bandiera dell'Inter, dopodichè si vedrà".