(ID) Accordo con Barella, ultimo ostacolo da superare: la situazione

Il futuro di Nicolò Barella potrebbe essere nerazzurro. L'Inter e il giocatore hanno un accordo, manca quello con il Cagliari. I due club stanno trattando il passaggio del centrocampista azzurro a Milano. Il Cagliari vuole monetizzare il più possibile la cessione di Barella, mentre l'Inter vorrebbe inserire nella trattativa alcuni giovani della Primavera per abbassare la richiesta economica della società sarda.

Un accordo che si dovrebbe trovare alla fine. La redazione di interdipendenza.net ha raccolto un aggiornamento su questa trattativa di mercato. Come detto, l'accordo tra l'Inter e Barella c'è da tempo. Il Cagliari sta tirando al rialzo per cercare di incassare il più possibile dalla cessione del giocatore. Il calciatore è valutato circa 50 milioni di euro, si potrebbe chiudere sui 30 milioni più due giocatori. I buoni rapporti tra i due club porteranno sicuramente ad un accordo finale, con il passaggio di Barella in nerazzurro.

Barella potrebbe essere il primo rinforzo a centrocampo dell'Inter di Antonio Conte. Un reparto dove i nerazzurri hanno bisogno di qualità e quantità. Barella ha rifiutato in passato altri club per scegliere l'Inter. Tifoso nerazzurro sin da piccolo, il giovane centrocampista azzurro è vicino a coronare il suo sogno.