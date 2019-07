(ID) A fine mercato potrebbe riaprirsi la pista che porta ad un giallorosso

L'Inter si sta muovendo in maniera moto attiva sul mercato. Sono già tre i rinforzi messi a disposizione del nuovo tecnico Antonio Conte.

Oltre a Sensi e Godin infatti l'ex CT potrà contare anche su Lazaro, arrivato dall'Hertha Berlino. L'austriaco è il giocatore che ricoprirà il ruolo di esterno nel 3-5-2 pensato dal tecnico leccese.

In quel ruolo erano stati sondati diversi nomi, e tra questi c'era anche Alessandro Florenzi. Il giocatore, per cui Conte stravede dai tempi della nazionale,non è ancora uscito dai radar della società nerazzurra.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Interdipendenza infatti nella parte finale della sessione di calciomercato i corso potrebbe riaprirsi la pista che porta al jolly giallorosso.

Florenzi è particolarmente apprezzato dal neo tecnico nerazzurro per la sua duttilità. Florenzi infatti può giocare sia esterno in una difesa a 4, sia come quinto in una difesa a 5. Inoltre può ricoprire il ruolo di attaccante esterno in un tridente o di mezzala di centrocampo.

Per questo Conte vorrebbe averlo alla sua corte, sperando magari, nella parte finale dell'estate, di riuscire a srapparlo con un prezzo favorevole.