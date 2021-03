ESCLUSIVA - Wijnaldum, l'Inter ci prova, ma non è la sola

Il contratto di Georginio Wijnaldum scadrà a giugno del 2021, e se fino a qualche mese fa, come vi avevamo raccontato, il Liverpool avrebbe voluto rinnovare, in questo momento la situazione è cambiata. Secondo quanto raccolto dalla redazione di InterDipendenza.net, le parti al momento sono lontane e sembra sempre più difficile un eventuale rinnovo con i Reds.

L'Inter ne sta approfittando per un eventuale colpo a parametro zero. I nerazzurri sono una delle squadre più interessate all'olandese, e più vicine, ma al momento non c'è ancora nessuna certezza, perchè anche la Juventus si sta muovendo nella stessa direzione. Al momento sono le due più probabili destinazioni per l'ex Feyenord, PSV e Newcastle.

Più defilato c'è anche il Milan, ad ora però è la squadra con meno possibilità di ingaggiare il centrocampista del Liverpool.

Per Wijnaldum sarà dunque una sfida tutta italiana, un derby d'Italia che non si disputerà sul rettangolo verde ma nelle sedi di mercato.