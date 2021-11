ESCLUSIVA: quali giovani in cambio di Raspadori? Uno si tira fuori

Esclusiva: Lorenzo Pirola non è uno dei giovani coinvolti nella trattativa per Giacomo Raspadori.

La nostra redazione ha raccolto novità importanti per quanto riguarda la trattativa inerente la giovane punta del Sassuolo in orbita Inter rilanciata proprio ieri, in prima pagina, da La Gazzetta dello Sport e che coinvolgerebbe anche alcuni giovani nerazzurri oggi in prestito - leggi qui la notizia completa. Ma procediamo, come sempre, con ordine: nella giornata di ieri, la rosea ha parlato di un interessamento dell'Inter mai sfumato per quanto riguarda Giacomo Raspadori, in vista della finestra di gennaio, voci che si sono ulteriormente alimentate quando, sempre in mattinata, è uscita la notizia de La Tercera, quotidiano cileno, in merito ad una trattativa tra Sanchez e due big spagnole come Atletico Madrid e Barcellona - vai qui per la notizia.

La Gazzetta, inoltre, ha aggiunto che la società nerazzurra preleverebbe il giocatore soltanto in prestito, ma ha anche parlato di una valutazione di 40 milioni per Raspadori, che l'Inter vorrebbe abbassare inserendo alcune contropartite tra alcuni giovani nerazzurri, oggi in prestito in giro per l'Europa e l'Italia. I giocatori in questione sarebbero Samuele Mulattieri, in prestito al Crotone e capocannoniere della Serie B, Lucien Agoumè, in prestito al Brest, Martin Satriano, oggi tra Primavera e prima squadra, e Lorenzo Pirola, oggi in prestito al Monza.

Proprio quest'ultimo, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non dovrebbe essere coinvolto nella trattativa. Infatti, secondo una fonte vicina al giocatore, non risulta un coinvolgimento del difensore classe 2002 tra quelli coinvolti nell'eventuale scambio. Un interesse da parte del Sassuolo per il canterano nerazzurro c'era stato sì, ma nei mesi di giugno e luglio scorsi, anche se non se ne fece nulla. Ma adesso non risulta nulla in tal senso.

Vedremo se questi rumors su Raspadori si concretizzeranno in una trattativa concreta o se rimarranno tali. Di certo c'è che ad oggi, Pirola, non verrà coinvolto in alcun modo in questa trattativa.