ESCLUSIVA - Parla l'ag. di Eriksen: "4-5 mesi? Mai detta una cosa simile"

"Eriksen potrebbe rientrare tra 4 o 5 mesi? Ne lui ne io abbiamo parlato con nessun giornalista. E non c’è nessun termine per il rientro, ne alcun tipo di pressione su di lui", spiega, in esclusiva ai microfoni di InterDipendenza.net, Martin Schoots, agente di Christian Eriksen.

Christian Eriksen, ieri è finalmente tornato ad Appiano Gentile, tra i sorrisi dei compagni e di tutto lo staff dell'Inter. Ora il centrocampista danese seguirà un programma di recupero proposto dai medici danesi, ma non è ancora stata programmata una data per il possibile rientro. Su alcuni quotidiani odierni è stata erroneamente riportata una sua possibile data di rientro, circa 4 o 5 mesi, ma l'agente del calciatore, Martin Schoots, parlando in esclusiva a InterDipendenza.net ha smentito categoricamente la notizia: "Ne lui ne io abbiamo parlato con nessun giornalista. E non c’è nessun termine per il rientro, ne alcun tipo di pressione su di lui".

Schoots ha poi voluto aggiungere, rassicurando sulle condizioni del numero 24, che "Christian sta molto bene, gli ha fatto moltissimo piacere essere tornato a vedere i suoi compagni e lo tutto staff".