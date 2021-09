ESCLUSIVA - La super idea di Marotta! Vi sveliamo il piano per Raspadori

Giacomo Raspadori e l'Inter nel destino. Non solo a parole, però. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, sta infatti cercando di realizzare la super idea per arrivare al talento del Sassuolo. E il suo piano di mercato prevede l'inserimento di diverse pedine già in forza al club di viale Liberazione.

Il centravanti del Sassuolo, mercoledì sera contro la Lituania, ha segnato il suo primo gol con l'Italia e si è preso le prime pagine dei quotidiani (non solo sportivi). Da tempo - ma questa è cosa già nota - è seguito con estrema attenzione dai nerazzurri. Da tempo - e pure questa è notizia già uscita da tempo - è un pallino dell'amministratore delegato dell'Inter. La società si sta quindi muovendo con largo anticipo sulla concorrenza per avere una posizione privilegiata quando il Sassuolo, presto o tardi, deciderà di cedere il giovane attaccante italiano.

Quali mosse può dunque fare l'ad nerazzurro? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un passo indietro.

Il 29 agosto, in esclusiva, Interdipendenza ha rivelato l'interesse dei nerazzurri per Lorenzo Lucca, centravanti di 21 anni del Pisa. L'articolo completo potete leggerlo qui. Su Lucca l'Inter ha ricevuto, come sempre in esclusiva vi abbiamo raccontato in questo articolo, una relazione dettagliata. Già a gennaio 2022, la società può dunque bloccarlo, lasciandolo poi altri sei mesi in Toscana. E il suo futuro? Farlo rientrare, appunto, nell'operazione Raspadori.

Non è finita qui.

Il club nerazzurro ha molti giovani in prestito in questa stagione, giovani che interessano proprio al Sassuolo proprietario del cartellino di Raspadori. Fra questi ci sono Sebastiano Esposito, Eddie Salcedo, Samuele Mulattieri e Martin Satriano che, ora, fa parte della rosa di Simone Inzaghi. Calciatori che, tra un anno, avranno un potenziale superiore ancora superiore: basti per esempio pensare a Esposito che, in Svizzera, sta incantando in ogni partita. E proprio in questa lista di talenti, l'Inter potrebbe pescare l'ulteriore, decisiva carta per prendere Raspadori. Insomma: Marotta ha il piano per arrivare a Giacomo Raspadori, l'attaccante del futuro sia della Serie A che della Nazionale di Roberto Mancini.

Testo di Davide Currenti